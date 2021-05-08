8 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Почётное звание «Город трудовой доблести» присваивается городам, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Анна Алябьева, , 11:30 — REGNUM В 1941 году Томск на правах районного центра входил в состав Новосибирской области. Перед войной Томск насчитывал 150 тыс. человек населения.

Мизеров Вадим Матвеевич. Город Томск. 1945

В конце 1930-х Томск можно было считать железнодорожным тупиком. Это сыграло роль в том, что в годы первых пятилеток город не получал больших государственных вложений для развития крупного промышленного производства. Здесь имелись лишь небольшие заводы и производственные артели местного значения.

При этом насчитывалось шесть вузов, 19 техникумов и 11 НИИ. На каждого четвертого жителя приходился один учащийся. Томские вузы выпускали специалистов почти по всем направлениям народного хозяйства.

Томск разместил на своей территории 50 тыс. эвакуированных рабочих и служащих, членов их семей, детей, вывезенных из прифронтовой полосы. Во время войны здесь находились музей-усадьба Л. Н. Толстого из Ясной Поляны, Севастопольская картинная галерея, архив и музей А. М. Горького, Государственный музей А. С. Пушкина и др.

Эвакуация заводов в годы Великой Отечественной войны из центральной части страны в Томск, ТОКМ

Предприятия

С 1941 по 1945 год два томских предприятия были награждены орденами, несколько предприятий неоднократно получали переходящие Красные Знамена ГКО.

В годы войны Томск принял 38 крупных предприятий, 18 из которых влились в ранее действующие городские, а 14 наиболее крупных развернули свою работу на новых площадях или на заводах, реконструированных для этой цели. С первого дня войны группа томских учёных предложила объединить научные силы и создать комитет учёных. Это был первый в стране штаб по мобилизации науки и техники для нужд фронта.

Томск-II. Отправка леса по железной дороге. Музей Томска, Томский областной краеведческий музей

Труженики

В начале сентября 1941 года томский комитет учёных организовал ряд бригад по специальным вопросам для оказания технической помощи в научной консультации промышленным предприятиям.

Сотрудниками Томского индустриального института и Томского физико-технического института был изобретён прибор радиощуп, который помогал в диагностике огнестрельных инородных тел. Сотрудниками Всесоюзного института экспериментальной медицины и Томского бактериологического института были открыты новые мощные растительные бактерициды и доказано, что они могут успешно использоваться для лечения ран. Коллектив Сибирского физико-технического института изучил процесс бронепробиваемости и нашёл новый лабораторный метод испытания брони. Учёные-химики разрабатывали антикоррозийные покрытия, усовершенствовали устройство противогаза; группа учёных работала над проблемой антиобледенителя для тросов аэростатов заграждения.

Сотни жителей Томска были награждены орденами и медалями. Так, более 70 тысяч томичей были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.». Восемь членов томского комитета учёных были удостоены звания лауреатов Сталинской премии.

Вырезка из газеты

Вклад города в Победу

По данным сайта «городатрудовойдоблести.рф», вклад Томска составил 14 новых рыбозаводов, 16,5 млн пудов хлеба, 250 тыс. пудов зерна сверх нормы, 2,5 млн пудов картофеля, более 1 млн пудов мяса, около двух пудов рыбы и других ценных продуктов.

2 июля 2020 года указом президента России Владимира Путина Томск в числе 20 городов страны удостоен почётного звания РФ «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.