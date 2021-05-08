Чебоксары, , 10:33 — REGNUM В Чебоксарах на 2022 год запланирована разработка проектной документации для капитального ремонта трёх мостов. Затраты предварительно оцениваются в 34,5 млн рублей. Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Речь идёт о распределении республиканских средств на развитие транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации. Дорожно-ремонтные работы будут проводиться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В перечне объектов, которые власти планируют капитально отремонтировать, — три моста в Чебоксарах: Гагаринский, Октябрьский и Калининский. На 2022 год запланировано проведение проектно-изыскательских работ для последующего ремонта указанных мостов.

Согласно документу, разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта Гагаринского моста (от улицы Юлиуса Фучика до улицы Гагарина) оценивается в 12 млн рублей, Октябрьского моста (по проспекту Николая Никольского) — 11,5 млн рублей, Калининского моста (от улицы Композиторов Воробьевых до улицы Калинина) — в 11 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на 2021 год из федерального, республиканского и местного бюджетов предусмотрено 815 616 505 рублей на ремонт 13 участков дорог в Чебоксарах. В том числе размер федеральной поддержки составит 407 808 250 рублей.

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