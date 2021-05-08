Чебоксары, 8 мая, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В Чебоксарах на 2022 год запланирована разработка проектной документации для капитального ремонта трёх мостов. Затраты предварительно оцениваются в 34,5 млн рублей. Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Сигорский В.Н. Восстановление моста. 1943

В перечне объектов, которые власти планируют капитально отремонтировать в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — три моста в Чебоксарах: Гагаринский, Октябрьский и Калининский. На 2022 год запланировано проведение проектно-изыскательских работ для последующего ремонта указанных мостов.

Согласно документу, разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта Гагаринского моста (от улицы Юлиуса Фучика до улицы Гагарина) оценивается в 12 млн рублей, Октябрьского моста (по проспекту Николая Никольского) — 11,5 млн рублей, Калининского моста (от улицы Композиторов Воробьевых до улицы Калинина) — в 11 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на 2021 год из федерального, республиканского и местного бюджетов предусмотрено свыше 815,6 млн рублей на ремонт 13 дорог в Чебоксарах.