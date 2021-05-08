Ташкент, , 10:33 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи со смертью своего советника Рустама Касымова. Об этом сообщили 8 мая в пресс-службе узбекистанского лидера.

7 мая глава государства посетил дом Касымова и выразил соболезнованиям его родным. «Мы потеряли преданного Родине, самоотверженного, образованного человека, одного из самых передовых представителей нашей нации», — сказал Мирзиёев.

Он пожелал, чтобы дети продолжили дело отца. Президент также пообещал оказать помощь семье Касымова.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая в Ташкенте скончался ректор международной исламской академии, советник президента Узбекистана Рустам Касымов.

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