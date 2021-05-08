Москва, , 10:31 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил соболезнования в связи со смертью бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая.

«Смелый и принципиальный, в лихие времена перестройки он бросил вызов предателям, разрушающим нашу страну. Его знаменитое «Борис, ты не прав» нашло отклик в сердцах миллионов. До самого конца Егор Кузьмич оставался в рядах коммунистов. Неоценим его вклад в восстановление КПРФ и борьбу, которую ведет наша партия», — отметил Зюганов.

Известный политический деятель СССР, бывший секретарь ЦК КПСС и почетный гражданин Томской области Егор Лигачев скончался в Москве на 101-м году жизни.

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