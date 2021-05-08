Москва, , 10:26 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил освобождать от штрафов согласившихся привиться от коронавируса.

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«Минздрав предлагает вакцинировать всех, кто выписывается из стационаров. Это правильная идея. И подобных вариантов может быть много. Например, освобождать от административного ареста или штрафов за лёгкие нарушения в случае согласия сделать оба укола с вакциной», — рассуждает Жириновский в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил добровольно прививать от коронавируса пациентов из групп риска перед их выпиской из стационара.

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