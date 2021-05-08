Чикаго, США, , 10:25 — REGNUM Баскетбольный клуб «Чикаго Буллз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Бостон Селтикс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 8 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась в пользу хозяев со счетом 121:99.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Бостона» Кемба Уокер, набравший в матче 33 очка.

В составе «Чикаго» самыми результативными оказались разыгрывающий Коби Уайт и защитник Зак Лавин, которые набрали во встрече по 25 очков. Их коллега по клубу — черногорский центровой Никола Вучевич — оформил в матче трипл-дабл с 18 очками 14 подборами и десятью результативными передачами.

Отметим, это вторая подряд победа «Чикаго», который 10 мая встретится с клубом «Детройт Пистонс». «Бостон» выиграл прошлый матч и днем ранее встретится с командой «Майами Хит».