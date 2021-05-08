Казань, 8 мая, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В Татарии в программу капитального ремонта многоквартирных домов в этом году включены 948 объектов. По данным системы «Мониторинг жилищного фонда» на 8 мая, работы выполнены на сумму 971 млн рублей, что более 15% от лимита программы. Тем временем в 13 муниципальных образованиях так и не приступили к работам. Об этом заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин и призвал глав районов придерживаться сроков ремонтных работ.

Consultantpuls.ru Капремонт

По программе «Обеспечение населения питьевой водой» в республике должны быть отремонтированы 127 объектов. В этом году в ее реализации участвуют все 45 муниципальных образований. К работам приступили 28 муниципалитетов.

По программе «Модернизация очистных сооружений и капитальному ремонту сетей канализации» из восьми объектов полностью закончили работы на двух. Три объекта находятся в работе.

В программу капремонта и реконструкции образовательных организаций включены 213 объектов: 53 детских садов, 148 общеобразовательных и 12 коррекционных школ. В двух общеобразовательных школах капитальный ремонт завершен, в 19 — продолжается, уточнил Марат Айзатуллин.

Как сообщало ИА REGNUM, по республиканской программе в Набережных Челнах капитально отремонтируют 10 школьных столовых на общую сумму 121,5 млн рублей.

Читайте также: В Казани в 2021 году капитально отремонтируют 15 детских садов