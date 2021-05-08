8 мая 2021 | Время чтения 5 мин

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время своего краткого визита в Киев уже привычно заметил, что перед Украиной стоят два вызова – Россия и коррупция: «Борьба с коррупцией является одним из важнейших вопросов для украинского народа и решающим для улучшения его жизни». Правда, создается впечатление, что американцы понятие «коррупция» в своей дипломатии используют не для диагностики проблем, а только как инструмент политического давления на своих прокси.

Андрей Ганжа, , 10:51 — REGNUM Классическое и гениально краткое определение «коррупции» — это Оксфордский словарь: «Нечестное или мошенническое поведение власть имущих, обычно связанное со взяточничеством». Однако госсекретарь, развивая свой тезис о коррупции на Украине, не предложил даже оценочных суждений по поводу именно фактов нечестности тех, кто эту нечестность может себе позволить. Особенно в нынешнее ковидное время…

Константин Трутовский. Украина. 1880-е

А ведь фактов более чем достаточно. Например, в апреле Государственная аудиторская служба Украины закончила проверку использования средств Специального фонда по борьбе с коронавирусом. Было проведено 962 мероприятия государственного контроля и…

И установлено, что «830 процедур закупок проведено с процедурными нарушениями, из которых в 182 случаях такие процедурные нарушения повлияли на результаты закупок на общую сумму 31 млрд 846,4 млн гривен». А именно: заказчики не отклонили участников торгов, предложения которых не отвечали требованиям тендерной документации и, как следствие, неправомерно выбрали таких участников победителями торгов. Кто-нибудь может предположить, что подобного рода операции могли осуществляться лицами, не причастными к вертикали государственного управления?

Взятка Chris Potter

Но подобного рода инциденты проходят мимо внимания американских визитеров. Их больше беспокоят вопросы «корпоративного управления, прозрачности, целостности и независимости антикоррупционных органов и реформы судебной власти». Понятно, что речь опять идет о проблеме руководства украинском Национальном антикоррупционным бюро. Это уже старая история: на Украине уже создан цельный «цикл полицейской дубины» (уголовная ответственность за недостоверное декларирование как повод к возбуждению дела, Антикоррупционное бюро как инструмент следствия, Специализированная антикоррупционная прокуратура как инструмент обвинения, Высший антикоррупционный суд как карательный инструмент). Идеальное средство контроля политиков местного разлива. И вполне естественно, что это средство должно быть в эксклюзивном распоряжении транснационалов и «вернувшихся» из трамповского изоляционизма Соединенных Штатов. Украинскому суверенному государству он ни к чему…

Но имеет место и новый «инцидент» — увольнение Андрея Коболева с должности председателя правления НАК «Нафтогаз Украины». И даже не столько факт отставки явного компрадора Коболева, сколько прекращение полномочий членов наблюдательного совета «Нафтогаза».

Напомню, что в наблюдательный совет компании входили независимые директора Клэр Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция), Амос Хохштайн (США) и Людо ван дер Хейден (Бельгия), а также представители государства Наталья Бойко, Юлия Ковалив и Роберт Бенш. 30 апреля все они подали письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий, которые вступят в силу 14 мая 2021 года.

Клод Верлинд. Марионетки

Учреждение в 2016 году институции наблюдательных советов в структуре управления государственными компаниями стало одним из ярких примеров внедрения инструментов внешнего управления Украиной. Наблюдательные советы украинских стратегических компаний образуют из предприятий автономные системы управления, влиять на которые государству практически невозможно. Но командуют там иностранные граждане, представляющие интересы транснационального капитала.

И трудно не заметить вслед за самим президентом Зеленским, что «при всем уважении к нашим международным партнерам, при всей благодарности за их помощь сегодня граждане нашей страны в набсоветах наших предприятий чувствуют себя национальным меньшинством» (из парламентского выступления в марте 2020 года).

Нафтогаз Naftogaz.com

Поэтому попытка несанкционированной ротации набсовета «Нафтогаза», проводимая ныне украинской властью, была воспринята «цивилизованным Западом», скорее всего, как «бунт аборигенов». По мнению участвовавшей во встрече с госсекретарем исполнительного директора «Центра противодействия коррупции» Дарьи Каленюк, Блинкен «не скрывает шока от разрушения корпоративного управления в «Нафтогазе». Для него важны сильные антикоррупционные институты, в том числе и прекращение нападений на антикоррупционное бюро со стороны властей. Будет определена судебная реформа, которая будет зависеть от уровня привлечения независимых международных экспертов к чистке органов судебного самоуправления».

Не скрывает он и то, что уровень и качество поддержки Украины от США будут напрямую зависеть от уровня проведения реформ в сфере хорошего управления и, кто бы сомневался, «антикоррупции». И маркером уровня проведения реформ является МВФ, рупор транснационального капитала.

Оноре Домье. Восстание. 1860

Реальный итог визита в Украину топ-чиновников Госдепа будет предельно ясен сразу после 14 декабря, по результатам решения проблемы с «Нафтогазом». Если власть попытается нивелировать ситуацию, оставит действующий состав набсовета или сменит «шило на мыло» — это будет означать, что «бунт подавлен»: начальники из США прилетели, помахали «коррупционной дубинкой», восстановили структуру управления в своей заокеанской колонии, заслушали отчеты, раздали целеуказания. То есть контроль восстановлен полностью.

Зачем?

В первую очередь, конечно, ради геополитического плацдарма в противостоянии уже не только с Россией, но и явно формирующейся осью Китай — Россия — Иран». Но и, во-вторых, не стоит забывать, что Украина — это богатейшая ресурсная страна, и распоряжение этим богатством какими-то мелкими украинскими олигархами оскорбляет самолюбие «цивилизованного Запада».

Просто напомню. С точки зрения полезных ископаемых Украина это:

1-е место в Европе по разведанным извлекаемым запасам урановых руд;

2-е место в Европе, 10-е место в мире по запасам титановых руд;

2-е место в мире по разведанным запасам марганцевых руд (2,3 млрд тонн, или 12% от мировых запасов);

2-е место в мире по запасам железных руд (30 млрд т);

2-е место в Европе по запасам ртутных руд;

3-е место в Европе (13-е в мире) по запасам сланцевого газа (22 трлн м куб.)

4-е место в мире (!!!) по совокупной стоимости природных ресурсов;

7-е место в мире по запасам угля (33,9 млрд т).