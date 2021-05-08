Ташкент, , 10:22 — REGNUM Компания «Узбекские железные дороги» (УЖД) направила в железнодорожные администрации России и Казахстана предложение о возобновлении международных рейсов, сообщили в пресс-службе УЖД.

Отмечается, что предложение узбекистанской стороны будет рассмотрено в ближайшее время. Этот вопрос поднимался 7 мая на пресс-конференции с участием представителей УЖД.

В компании рассказали о развитии внутреннего сообщения. В частности, запущены поезда по маршрутам Термез — Хива, Андижан — Нукус, Ташкент — Наманган — Андижан, Андижан — Хива и другие.

В УЖД считают, что новые маршруты позволят путешествовать по историческим города и местам паломничества.

Отметим, железнодорожное и воздушное сообщение между Узбекистаном и Россией было закрыто в марте 2020 года. Трудовые мигранты вывозились из России чартерными авиарейсами и отдельными вывозными поездами УЖД.

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