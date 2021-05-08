Белград, , 12:45 — REGNUM Премьер-министр временных учреждений Косово Альбин Курти а правительственной сессии 7 мая объявил, что его правительство будет вести принципиальный диалог с Белградом, а также будет готовить «иск о геноциде». Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Курти сообщил, что он с министром юстиции и ее командой начал подготовку подачи «иска о геноциде».

«Я уверен, что мы дадим вам знать, когда будет ясна судьба этих больших приготовлений. Потому что такой судебный процесс не должен и не может быть проигран в Международном суде. Будет вестись очень интенсивная подготовка во многих отношениях и, помимо прочего, в сотрудничестве с институтом расследования преступлений, совершенных во время войны», — отметил Курти.

Он указал, что думает «не только о военных преступлениях, но и о преступлениях против человечества и о геноциде в Косово».

«Я убежден, что Сербия совершила геноцид в Косово во время последней войны, и это заслуживает подачи судебного иска», — подчеркнул Курти.