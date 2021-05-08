Новосибирск, 8 мая, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Подразделения главного управления МЧС России по Новосибирской области переведены на усиленный режим работы, введена в строй резервная техника. Это сделано с учётом продолжения майских праздников, сухой и ветреной погоды. Об этом было сказано на внеплановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сегодня, 8 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудники МЧС России во время командно-штабных учения на территории городских лесов

В МЧС РФ уточнили, что также к уже усиленным противопожарным рейдам в садовых обществах и населённых пунктах были организованы дополнительные патрули.

«Группировки из инспекторов государственного пожарного надзора, старост сельских поселений и представителей администраций, а также автомобильная техника до 10 мая включительно осуществляют работу по предупреждению возгораний, контролю и реагированию на пресечение нарушений требований пожарной безопасности во время действия особого пожароопасного режима, а также привлечению к ответственности нарушителей действующего законодательства», — отметили в ведомстве.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников поставил задачу главам муниципалитетов — «ликвидировать все возгорания до конца сегодняшних суток».

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Отметим, что на территории региона, по состоянию на 09:00 (время местное) сегодня, 8 мая, зафиксировано 199 точек активного горения сухой растительности.