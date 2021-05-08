Филадельфия, США, , 10:17 — REGNUM Баскетбольный клуб «Филадельфия Сикерс» переиграл команду «Нью-Орлеан Пеликанз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 8 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась в пользу хозяев со счетом 109:107.

Наиболее результативным игроком встречи стал камерунский центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, оформивший в матче дабл-дабл с 37 очками и 13 подборами.

В составе «Пеликанз» самым результативным оказался центровой Джексон Хэйс, немного не добравший до дабл-дабла с 19 очками и восемью подборами.

Отметим, это седьмая подряд победа «Филадельфии», которая 9 мая встретится с клубом «Детройт Пистонс». «Нью-Орлеан» выиграл прошлый матч и днем позже встретится с командой «Шарлотт Хорнетс».