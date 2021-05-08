8 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Елена Ковачич, , 10:36 — REGNUM Минздрав РФ выпустил «Временные методические рекомендации» по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Инфекционные койки для госпитализации пациентов с COVID-19 Иван Шилов © ИА REGNUM

Это многостраничное описание ковида, начиная с этиологии и диагностики болезни, заканчивая особенностями диспансерного наблюдения пациентов, а также реабилитацией тех, кто перенес инфекцию. Есть в инструкции и порядок маршрутизации больных, и мониторинг их состояния, а также способы и средства лечения, профилактики и т. д.

«Наиболее распространенным клиническим проявлением нового варианта коронавирусной инфекции является двусторонняя пневмония (вирусное диффузное альвеолярное повреждение с микроангиопатией), у 3−4% пациентов зарегистрировано развитие острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС). У части больных развивается гиперкоагуляционный синдром с тромбозами и тромбоэмболиями, поражаются также другие органы и системы (центральная нервная система, миокард, почки, печень, желудочно-кишечный тракт, эндокринная и иммунная системы), возможно развитие сепсиса и септического шока», — сказано в документе.

Новое в лечении ковида — отказ от рекомендованного ранее препарата «Гидроксихлорохин». ВОЗ отказала ему в доверии как лекарству против COVID-19 прошлым летом. В новый документ вошли вакцины «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Тестирование на COVID-19. (сс) Е. Самарин. Mos.ru

Рекомендуемая терапия при лечении COVID-19: фавипиравир, ремдесивир, умифеновир и интерферон-альфа. Упор — на первый, следует из рекомендаций. «Препарат фавипиравир — синтетический противовирусный препарат, селективный ингибитор РНК-полимеразы, активный в отношении РНК-содержащих вирусов. В ряде исследований было продемонстрировано, что фавипиравир эффективно ингибирует SARS-CoV-2 в культуре клеток», — читаем в инструкции.

Документально подтверждено, что помощь заболевшему должна быть оказана немедленно после обращения. Поскольку именно такой подход позволяет избежать осложнений. И это очень важно, так как год назад врачи отказывались выезжать к пациенту, мотивируя это тем, что тяжелых симптомов нет. Теперь такое невозможно — нарушение инструкции. Тем более что применение ряда лекарств теперь разрешено только в условиях стационара.

Сказано о необходимости использования плазмы крови переболевших пациентов для лечения новых. Хотя недавние публикации зарубежных ученых отрицают видимый эффект такого метода терапии ковида.

Лабораторный и инструментальный мониторинг пациентов с COVID-19 или с подозрением на COVID-19. Минздрав России 2021

Для «амбулаторных пациентов с COVID-19 старше 18 лет, в том числе с повышенным риском неблагоприятного течения (пациенты старше 65 лет или при наличии сопутствующих заболеваний), в качестве дополнительной терапии возможно назначение ингаляционного будесонида в форме порошкового ингалятора в дозе 800 мкг два раза в сутки до момента выздоровления, но не более 28 суток. Данная терапия позволяет снизить частоту обращения за неотложной медицинской помощью, риск госпитализации и уменьшить время до выздоровления», — сказано в документе.

Для профилактики тромбозов — о чем не знали в начале пути — теперь рекомендуют сразу давать антикоагулянты. И это тоже важно, так как многие выздоравливающие или даже выздоровевшие больные через какое-то время умирали от тромбов и связанных с этим осложнений. Безусловно, принимать эти средства необходимо с учетом противопоказаний. К их числу относятся кровотечения и низкий уровень тромбоцитов.

А вот то, что еще более важно применительно к старикам. Раньше ничего похожего не принималось в расчет. Отсюда немалое число смертей пожилых пациентов, которые могли бы еще пожить, если бы такая помощь им была оказана. Жаль, что год потребовался для понимания ситуации.

Осмотр перед вакцинацией против COVID-19 в Волгоградской области. Volgazdrav.ru

«У пациентов пожилого и старческого возраста делирий может быть первой манифестацией заболевания или развиться по мере его прогрессирования. Госпитализация пациента, помещение в блок интенсивной терапии и на ИВЛ повышают риск развития делирия. Развитие делирия, особенно гиперактивной формы, может представлять собой дополнительные трудности лечения пациентов. Рекомендации: 1. Регулярный скрининг делирия с использованием рекомендованных инструментов у всех пациентов пожилого и старческого возраста, госпитализированных в связи с COVID-19. 2. Рекомендуется проводить профилактику делирия у всех пациентов пожилого и старческого возраста, госпитализированных в связи с COVID-19, путем коррекции его триггеров. Профилактические меры включают: регулярную ориентацию пациента в его личности, во времени и пространстве, профилактику запоров, лечение боли, лечение бактериальной пневмонии (высока вероятность ее присоединение у пациентов с COVID-19), адекватную оксигенотерапию, профилактику задержки мочи, а также пересмотр сопутствующей терапии для минимизации назначения препаратов, повышающих риск делирия», — значится в новых правилах игры по борьбе с COVID-19.