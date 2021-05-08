Тула, , 10:09 — REGNUM Китайская компания Haval завершила сборку внедорожников H5 на заводе в Тульской области. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Внедорожники H5 производились на заводе Haval в России в двух комплектациях с весны 2020 года. Через год в китайской компании решили отказаться от выпуска этой модели в пользу нового кроссовера Jolion. Планируется, что Haval представит модель Jolion в России до конца мая 2021 года.

Завод Haval на территории индустриального парка «Узловая» Тульской области работает с июне 2019 года. Этот завод стал первым производственным предприятием Haval полного цикла за пределами Китая. Также на заводе выпускаются модели Haval F7, Haval F7x и Haval H9.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года компания Haval получила Одобрение типа транспортного средства на новый кроссовер Jolion в России.

Читайте ранее в этом сюжете: Haval получил ОТТС в России на новый кроссовер Jolion