Иркутск, , 10:09 — REGNUM На праздничных мероприятиях в Иркутске 9 мая запретят использование квадрокоптеров без соответствующего разрешения (постановление Правительства РФ от 11 марта 2010 года № 138). Об этом сообщает сайт городской мэрии.

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В места проведения праздничных мероприятий ограничен вход на велосипедах, скутерах, скейтбордах и других средствах передвижения. Также ограничен вход с животными.

ГИБДД предупреждает о запрете парковки автомобилей в непосредственной близости к местам проведения массовых мероприятий. Кроме того, участники массовых уличных мероприятий должны пользоваться средствами индивидуальной защиты. Также в Иркутской области сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, более 9 тысяч иркутян ушли на фронт. Звание Героя Советского Союза было присвоено 125 воинам, родившимся и призванным из Иркутской области. Дважды удостоены звания Героя Советского Союза иркутяне Афанасий Павлантьевич Белобородов и Николай Васильевич Челноков.

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