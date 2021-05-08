Новосибирск, , 10:06 — REGNUM На территории Новосибирской области, по состоянию на 09:00 (время местное) сегодня, 8 мая, зафиксировано 199 точек активного горения сухой растительности. Наибольшее количество из них — в Куйбышевском (35), Венгеровском (18), Каргатском (18) и Усть-Таркском (13) районах.

Губернатор региона Андрей Травников поручил главам муниципальных образований принять организационные меры по стабилизации обстановки.

«На органах власти муниципальных образований лежит высокая ответственность за профилактику и ликвидацию природных пожаров, — подчеркнул он во время внепланового заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. — В настоящее время главная и не терпящая промедления цель муниципалитетов — усиление контроля за подведомственными территориями для предотвращения возможных очагов возгораний. Ваша безоговорочная задача — ликвидировать все возгорания до конца сегодняшних суток».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирской области сегодня, 8 мая, прошло экстренное совещание из-за природных пожаров.