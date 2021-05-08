Белград, , 10:19 — REGNUM В министерстве иностранных дел и европейских дел Хорватии сообщили, что министр Гордан Грлич-Радман посетил 34 хорватский контингент в миссии КФОР, международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово. В ведомстве добавили, что «истерические спекуляции из Сербии против Хорватии воспринимаются как смешные и абсурдные».

Глава сербского МИД Николай Селакович в интервью телеканалу РТС 7 мая заявил, что такая риторика не соответствует добрососедским отношениям. По его словам, необходимо, чтобы к этому вопросу относились более бережно и искренне.

В Косово Грлич-Радман объявил об открытии хорватского военного лагеря, на что резко отреагировали сербские чиновники и представители сербского народа в южной провинции Сербии.

Селакович также подчеркнул, что Загреб должен прекратить обманывать общественность и распространять ложь и стереотипы о сербах и Сербии, отметив, что хорватская дипломатия отклонилась от принципов добрососедских отношений.

«Кто-то обвиняет вас в великосербской агрессии, и в то же время говорит о развертывании вашей армии на части территории Сербии. Кто-то говорит вам о неуважении к границам и необходимости сохранения их незыблемости, а незаконное присвоение части территории вашей страны считает вполне нормальным», — указал Селакович.