Пенза, 8 мая 2021, 09:54 — REGNUM В Пензе в честь 76-летий Победы в Великой Отечественной войне организована работа по поздравлению ветеранов, сообщает пресс-служба городской администрации.
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Более 200 участников, инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников концлагерей получили подарочные продуктовые наборы.
Кроме этого, им передали поздравительные открытки, выполненные учениками школ искусств и городских общеобразовательных учреждений.
Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области с 2010 года жилищные условия улучшили 9374 ветерана. Ежегодно ко Дню Победы инвалиды и участники Великой Отечественной войны получают выплаты из федерального бюджета в размере 10 тыс. рублей. В Пензенской области в апреле такую помощь получили 307 ветеранов войны (из них 30 человек получают пенсии от силовых ведомств), в том числе 61 инвалид войны и 246 участников.
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