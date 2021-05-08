Новосибирск, , 09:50 — REGNUM В новосибирском управлении МЧС России сегодня, 8 мая, состоялось внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства региона. Поводом для экстренного совещания стали ежедневныеприродные пожары, увеличение термических точек вблизи населённых пунктов и принятие исчерпывающих мер предупредительного характера в преддверии трёх праздничных дней, сообщили в ведомстве.

Начальник новосибирского управления МЧС РФ Виктор Орлов сообщил об ухудшении обстановки с термическими аномалиями. Только за сутки 7 мая, по данным космического мониторинга, было зарегистрировано 332 термические точки, что по состоянию на 8 мая является рекордом за весь 2021 год. Всего в первую неделю мая зафиксировано 797 термических точек.

«По сравнению с 2020 годом количество горения травы и мусора сократилось на 35%. Вместе с тем за первую неделю мая выезды всех видов пожарной охраны увеличились практически в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это обусловлено тем, что по статистике пик горимости из года в год приходится на майские праздники, но в прошлом году такой пик произошёл ещё в апреле. В настоящее время ландшафтные пожары находятся под контролем и важно не допустить ухудшение ситуации, особенно перехода огня на поселения», — подчеркнул Орлов.

Специалисты МЧС России отметили, что на тушение возгораний мобилизованы все силы и средства, увеличено число патрулирований местности, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов.