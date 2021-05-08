Сеул, , 09:53 — REGNUM Отправка пропагандистских листовок в КНДР через межкорейскую границу угрожает безопасности южнокорейцев. Об этом сообщает KBS со ссылкой на кандидата, а должность премьер-министра страны Ким Бу Гёма.

Данное заявление было озвучено 7 мая в ходе парламентских слушаний.

Кандидат назвал действия южнокорейских неправительственных организаций грубым нарушением соглашения между двумя Кореями от 1991 года о примирении, ненападении и обменах, а также Пханмунчжомской декларации 2018 года. Он назвал своевременным закон, запрещающий распространение листовок, подчеркнув, что его исполнение должно быть строгим.

Напомним, что с 25 по 29 апреля представители организации «Бойцы за свободную Северную Корею» отправили через межкорейскую границу десять больших воздушных шаров с 500 тыс. листовками, 500 буклетами и 5000 однодолларовыми купюрами.

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