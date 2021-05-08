Вашингтон, , 09:42 — REGNUM Американская компания Microsoft не выпустит операционную систему Windows 10x до конца 2021 года. Об этом сообщает портал Petri со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, операционная система Windows 10x будет выпущена не раньше начала 2022 года. Также отмечается, что финальная версия новой операционной системы от Microsoft будет сильно отличаться от первоначально заявленной. При этом некоторые из наработок Windows 10x будут реализованы в следующем крупном обновлении Windows 10 21H2.

Microsoft анонсировала операционную систему Windows 10x в октябре 2019 года. Планировалось, что эта система будет использоваться на устройствах с двумя экранами, включая разрабатываемые в Microsoft смартфон Surface Duo и ноутбук Surface Neo.

Ожидалось, что эти устройства и операционная система Windows 10x будут выпущены в 2020 году, однако позже в компании объявили о переносе релиза на 2021 год. Также в Microsoft стали позиционировать Windows 10x как упрощённую операционную для систему, призванную конкурировать с Chrome OS.

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