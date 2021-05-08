Чебоксары, , 09:42 — REGNUM В Чебоксарах на ремонт дорог в 2021 году с привлечением федеральных средств планируют отремонтировать 13 участков дорог. Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Речь идёт о распределение средств республиканского бюджета на мероприятия комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации. Дорожные работы будут проводиться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Согласно постановлению, при распределении значительная часть средств на 2021 год предусмотрена на ремонт 13 участков дорог в Чебоксарах. Всего столице выделяется 815 616 505 рублей, в том числе 407 808 250 рублей направят из федеральной казны, 326 144 629 рублей будет потрачено из республиканского бюджета, 81 663 626 рублей добавят из муниципального бюджета Чебоксар.

Таким образом, из двух вышестоящих бюджетов в чувашскую столицу направят почти 734 млн рублей. На эти средства в городе будет отремонтировано почти 8,6 км проезжей части и 178 погонных метра путепровода.

Значительная часть средств будет потрачена на реконструкцию дороги по улице Гражданская (от кольца по улице Гражданская до улицы Социалистическая) — общий объём финансирования оценивается в 200 млн рублей.

Также значительные средства направят на ремонт двухкилометрового участка проезжей части по проспекту Ивана Яковлева (от улицы Гладкова до проспекта 9-й Пятилетки) — свыше 164,6 млн рублей. На третьем месте по дороговизне ремонта — дорога протяжённостью 1,882 км по улице Университетская (от проспекта М. Горького, д. 51 до улицы Университетская, 49), на что выделяется почти 103,16 млн рублей.