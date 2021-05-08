Лос-Анджелес, США, , 09:44 — REGNUM Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» переиграл команду «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 8 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась победой гостей со счетом 2:3.

В составе «Колорадо» заброшенные шайбы на счету финского форварда Микко Рантанена (6-я минута, в большинстве), Тайсона Джоста (23-я) и Кейла Макара (31-я).

У «Лос-Анджелеса» голами отличились Брендан Лемье (3-я) и Габриэль Виларди (58-я).

Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Колорадо», проигравший прошлый матч, 9 мая снова встретится с «Лос-Анджелесом», прервавшим этим поражением свою серию из двух подряд побед.