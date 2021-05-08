Нур-Султан, , 09:39 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил главу Узбекистана Шавката Мирзиёева с Днем Победы. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе бывшего казахстанского лидера.

«Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиёев дали высокую оценку нынешнему уровню казахстанско-узбекских стратегических отношений», — говорится в сообщении.

Собеседники высказались за наращивание и углубление сотрудничества между всеми странами Туркестана для укрепления мира, стабильности и безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане отменили торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. Это связано с осложнением ситуации по распространению коронавируса.

Читайте также: Прививку от коронавируса в Казахстане поставили более 1,6 млн человек