Анкара, , 09:44 — REGNUM В праздник окончания Великого поста Рамадан в Стамбуле автомагистрали и мосты, находящиеся в собственности Главного управления автомобильных дорог Турции, станут бесплатными. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

Начиная с ночи с 11 на 12 мая, в связи с праздником Ураза-байрам, в соответствии с решением, опубликованным в официальной газете с подписью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, до 07:00 17 мая 2021 года, за проезд по мосту мучеников 15 июля и мосту Фатих Султан Мехмет не будет взиматься плата .

Напомним, с окончанием месячного поставТурцииотмечают Ураза-байрам, или праздник разговения. В 2021 году он выпадает на 13 мая. В это время у турок принято накрывать праздничные столы, приглашать друзей и родных, обмениваться подарками, а также навещать родственников и больных.