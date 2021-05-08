Чита, , 09:21 — REGNUM Общественная палата Петровск-Забайкальского городского округа в преддверии Дня победы провела акцию «Абрикосы детям и ветеранам в память о войне». В 2021 году фруктовые деревья подарили восьми детским садам, комплексному центру социального обслуживания населения «Ветеран» и детскому дому-интернату для умственно-отсталых детей.

Акция «Абрикосы детям и ветеранам в память о войне» в Забайкалье Правительство Забайкальского края

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«Активно, с огромным удовольствием и благодарностью, сажали абрикосы на своих площадках дети, и взрослые. Восторгу и радости детей просто не было предела! Юные граждане обещали ухаживать за кустиками и поливать их», — поделился член Общественной палаты города Сергей Горюнов.

Более 200 саженцев абрикоса были выращены на личном подворье Сергея в течение нескольких лет. Он мечтает, чтобы город стал более зелёным и комфортным.

Как сообщало ИА REGNUM, Великая Отечественная война стала тяжёлым испытанием для Забайкалья. Самую работоспособную, молодую и здоровую часть населения — 175 тысяч своих сынов и дочерей — Забайкалье отправило на фронт.

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