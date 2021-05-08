Москва, 8 мая, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что ускоренная догазификация в стране будет завершена к 2023 году.

пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова Газификация

По словам Новака, под ускоренной догазификацией власти понимают доведение газа до границ участков в уже газифицированных населенных пунктах. Доведение газа до участков будет бесплатным и эту работу власти планируют завершить к 2023 году.

Также Новак подчеркнул, что в соответствии с разработанной Минэнего «дорожной картой» площадь подключаемых домов не будет являться критерием для бесплатного подключения газа.

«Частные собственники, подавшие заявку в рамках данной процедуры, получат подключение в полном объеме до 2023 года», — сказал вице-премьер.

Для удобства подачи заявления будет создан единый оператор и «окно для подключения». Будут разработаны и внедрены единые стандарты строительства газораспределительных сетей.

Кроме того, будет определен минимальный пакет услуг для работы уже внутри участка и установки внутридомового газового оборудования — за эти услуги гражданам уже придется платить. Однако определив минимальный пакет услуг, правительство рассчитывает исключить злоупотребления и завышение цены на строительство на участках.