Тампа, США, , 09:13 — REGNUM Хоккейный клуб «Даллас Старз» уверенно обыграл команду «Тампа-Бэй Лайтинг» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 8 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду «Амали-Арены» в Тампе и закончилась победой гостей со счетом 5:3.

В составе победителей голы забили Джейми Олексяк (6-я минута), оформивший в матче дубль Джо Павелски (26-я и 34-я), а также финские форварды Роопе Хинц (40-я) и Йоэль Кивиранта (44-я).

У «Далласа» шайбами отметились Блейк Коулман (32-я) и Алекс Барре-Буле (49-я, в большинстве).

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв и российский форвард «Далласа» Денис Гурьянов не отметились в матче результативными действиями. Российский голкипер «Старз» Антон Худобин смог отразить 25 из 27 бросков по своим воротам, российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский не принимал участия в матче.

Отметим, в следующем матче «Даллас», который этой побед прервал свою серию из пяти подряд поражений, 10 мая встретится с «Чикаго Блэкхоукс». «Тампа», победившая в прошлой встрече, днем ранее сыграет с командой «Флорида Пантерз».