Ташкент, , 09:07 — REGNUM Первый компонент вакцины от коронавируса в Узбекистане получили 1 086 309 человек, сообщили 8 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Среди регионов по темпам вакцинации лидирует Андижанская область, где прививки поставили 133 838 человек, в Ферганской области — 132 676, Наманганской области — 118 310, Самаркандской области — 102 951. Второй компонент вакцины получил 39 641 человек.

Отметим, по состоянию на 8 мая в Узбекистане выявили 93 978 случаев заражения коронавирусом, в том числе 381 — за минувшие сутки, выздоровели 89 703 человека, скончались 662 пациента.

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