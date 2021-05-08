Пекин, , 09:06 — REGNUM Вероятность того, что обломки китайской ракеты-носителя Long March 5B нанесут ущерб наземным объектам, представляется крайне невысокой, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге.

Сверхтяжёлая ракета-носитель Long March 5B стартовала с китайского космодрома «Вэньчань» 29 апреля. Ракета вывела на орбиту первый модуль будущей китайской орбитальной станции. В настоящее время вторая ступень ракеты готовится к сходу с околоземной орбиты.

«Насколько мне известно, конструкция ракет этого типа предполагает, что большая часть компонентов будет сожжена при входе в атмосферу. Поэтому крайне маловероятно, что будет причинён ущерб воздушной навигации и наземных объектам», — сообщил Ван Вэньбинь.

Представитель МИД КНР добавил, что правительство Китая своевременно предоставит подробную информацию о падении ступени ракеты-носителя. Он подчеркнул, что уничтожение основных ступеней ракет-носителей в плотных слоях атмосферы широко распространено в международной практике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, специалисты Роскосмоса прогнозируют, что вторая ступень ракеты-носителя Long March 5B совершит неконтролируемый сход с орбиты 9 мая ночью по московскому времени.

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