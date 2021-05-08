Сеул, , 09:05 — REGNUM Цены на бензин в Южной Корее продолжают падать на протяжении четырёх недель подряд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на сервис Opinet Корейской национальной нефтяной компании.

Бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, за неделю стоимость бензина в стране сократилась на 0,3 воны (~$0,00027), до 1534,3 вон (~$1,38) за литр.

Известно, что цены на топливо в стране росло на протяжении 20 недель (с конца ноября 2020 года), однако начиная со второй недели апреля, напротив, начали падать.

Самые низкие цены на бензин были зафиксированы в Тэгу, где литр топлива стоит 1510 вон (~$1,36), а самые высокие — в Чеджу (1619,2 вон, ~$1,45) и в Сеуле (1615 вон, ~$1,45).

Стоимость дизельного топлива выросла на 0,2 воны (~$0,00018), до 1332,2 воны (~$1,2) за литр.