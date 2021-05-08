Сеул, 8 мая, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Цены на бензин в Южной Корее продолжают падать на протяжении четырёх недель подряд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на сервис Opinet Корейской национальной нефтяной компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Согласно опубликованным данным, за неделю стоимость бензина в стране сократилась на 0,3 воны (~$0,00027), до 1534,3 воны (~$1,38) за литр.

Известно, что цены на топливо в стране росли на протяжении 20 недель (с конца ноября 2020 года), однако начиная со второй недели апреля, напротив, начали падать.

Самые низкие цены на бензин были зафиксированы в Тэгу, где литр топлива стоит 1510 вон (~$1,36), а самые высокие — в Чеджу (1619,2 воны, ~$1,45) и в Сеуле (1615 вон, ~$1,45).

Стоимость дизельного топлива выросла на 0,2 воны (~$0,00018), до 1332,2 воны (~$1,2) за литр.