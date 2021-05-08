Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, 8 мая 2021, 08:56 — REGNUM В Кемеровской области проводится доследственная проверка по сообщению о повреждении оградки на могиле ветерана. Об этом сообщает региональное управление СКР.
«В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение, что в городе Ленинске-Кузнецком на кладбище повреждена ограда на могиле ветерана Великой Отечественной войны. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка», — уточняют в ведомстве.
Следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего.