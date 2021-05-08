Нур-Султан, , 08:52 — REGNUM Первый компонент вакцины от коронавируса в Казахстане получили 1 661 609 человек. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Высокими темпами вакцинации отличись Алма-Ата, где вакцину получили 249 748 человек, в Алма-Атинской область — 179 199, Туркестанская область — 158 696, Карагандинская область — 132 550. Второй компонент вакцины получили уже 556 538 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с мая 2021 года власти Казахстана планируют обеспечить вакцинацию двух миллионов человек ежемесячно. По данным социологического опроса организации Demoscope, число сторонников вакцинации в республике увеличилось до 64%.