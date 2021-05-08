Ульяновск, , 08:52 — REGNUM В Ульяновской области произошёл ещё один лесной пожар, площадь возгорания составила 20 гектаров. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре поступила в ведомство 7 мая около 19:00 часов. Возгорание зарегистрировано в Красноярском участковом лесничество Чердаклинского района: по данным спасателей, произошёл лесной низовой беглый пожар на площади 20 га.

Открытое горение ликвидировано в 22:15, в тушении участвовал 21 человек и задействовано пять единиц техники. В управлении отмечают, что «угрозы распространения нет».

Как сообщало ИА REGNUM, в лесах Ульяновской области в связи с пожароопасным сезоном и майскими праздниками ведётся круглосуточное патрулирование. Ранее в минприроды отмечали, что в лесах Ульяновской области произошло 29 пожаров, большинство — «по вине человека».

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