Кемерово, , 08:49 — REGNUM В Кемерове 62-летнему мужчине, который вытолкнул из трамвая пассажира, предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает региональное управление СКР.

По версии следствия, утром 2 мая обвиняемый ехал в вагоне трамвая. На одной из остановок в общественный транспорт зашёл мужчина, который не оплатил проезд. Водитель заявил, что трамвай не тронется, пока пассажир не приобретёт билет либо не выйдет из вагона. Но 46-летний мужчина на это не отреагировал. Тогда 62-летний пассажир вытолкнул его из вагона, тот упал, а трамвай продолжил движение.

«При падении мужчина ударился головой об асфальт, потерял сознание. Прохожие вызвали ему скорую помощь. Потерпевшего госпитализировали, однако от полученного повреждения он скончался в медицинском учреждении. Материалы были переданы в следственные органы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был установлен и задержан. Со следствием мужчина сотрудничает, вину признаеёт. В рамках предварительного следствия ему будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.