Вашингтон, 8 мая, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента США Дженнифер Псаки заявила на брифинге для журналистов 7 мая, что Вашингтон совершенно не хочет вводить новые санкции против Российской Федерации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Псаки и Байден

По словам Псаки, когда США объявляют о новых санкциях, то используют максимальное пространство для маневра, чтобы быть в состоянии принять дополнительные меры воздействия. Это не значит, что США хотят доводить до этого дело, но оставляют за собой право решать, оправдано или нет ужесточать санкции.

При этом Псаки в очередной раз повторила «политическую мантру» администрации Байдена о том, что США якобы хотят «более предсказуемых и долгосрочных» отношений с Россией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские власти не раз указывали на то, что нельзя хотеть «стабильных и предсказуемых» отношений с Россией и при этом постоянно вводить против РФ санкции — одно другому противоречит.

Стоит отметить, что власти США рассуждают в логике мирового гегемона — им кажется, что они в праве карать или поощрять другие страны, отсюда и такой подход к России.