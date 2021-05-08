Саратов, , 09:03 — REGNUM Вечером 7 мая в Ленинском районе Саратова спасали пожилую женщину, которая каким-то образом оказалась на газовой трубе.

Информация на пульт спасателей поступила около 17:45 (местное время). На улице Московское шоссе пенсионерка перелезла через балкон на втором этаже и стояла на трубе. Прибывшие экстренные службы передали пожилую женщину бригаде скорой помощи. Обстоятельства случившегося выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия») 30 апреля находился в Саратове. В компании мэра города Михаила Исаева и вице-губернатора области Игоря Пивоварова он совершил прогулку по городу. Примечательным оказался диалог спикера с пожилой прохожей, представившейся Анной Александровной, которая пристыдила власти за воровство, злоупотребления, враньё и другие проблемы.

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