Тюмень, , 08:40 — REGNUM В Тюменской области особый противопожарный режим продлён до июня. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Согласно постановлению главы региона Александра Моора, гражданам запрещается: посещение лесов, разведение костров, сжигание бытовых отходов, травы и мусора на территориях садоводческих и огороднических товариществ, а также приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием мангалов.

Однако разрешено приготовление пищи в специально отведённых зонах, предусмотренных на территориях поселений, а также на объектах общественного питания.