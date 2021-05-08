Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Студия Paramount Pictures выпустит седьмую часть фильма ужасов «Паранормальное явление» в конце 2021 года, заявил глава объединённой компании ViacomCBS Боб Бакиш. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Компания ViacomCBS владеет студией Paramount Pictures, а также рядом других активов, включая сервис потокового вещания видео Paramount+. Глава ViacomCBS поделился планами компании по развитию сервиса Paramount+.

Бакиш рассказал, что с 2021 года премьеры некоторых из фильмов Paramount будут проходить не в кинотеатрах, а в сервисе Paramount+. Одним из таких фильмов станет новая часть франшизы Паранормальное явление», выход которой запланирован на конец года.

Режиссёром нового фильма ужасов стал Уилл Юбэнк, сценарий к седьмой части «Паранормального явления» написал Кристофер Лэндон. Главные роли в фильме исполнили Эмили Бэйдер, Роланд Бак, Дэн Липперт и Генри Эйрс-Браун.

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