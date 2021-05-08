Новосибирск, 8 мая, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В Новосибирской области начата доследственная проверка информации о том, что ветеран тыла не может получить необходимые ей льготные лекарства. Об этом ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Николаев В.А., Курдов В.И. Тыл и фронт. 1941-45

«В ходе мониторинга СМИ было выявлено сообщение о том, что 93-летняя ветеран тыла столкнулась с проблемами в получении бесплатных лекарств, — уточнила Кулешова. — Из сообщения следует, что в ГБУЗ Новосибирской области «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника №27» есть льготная аптека, где обязаны выдавать лекарства и средства личной гигиены. Всё время происходят задержки, а вместо лекарства выдают аналоги».

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.