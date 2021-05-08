Лима, , 08:39 — REGNUM Борьба с распространением коронавируса стала темой телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Перу Алана Вагнера. Об этом 7 мая сообщается на сайте перуанского внешнеполитического ведомства.

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Кроме того, участники разговора обсудили интерес Перу к российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V». Министры также затронули другие вопросы развития международных отношений и двусторонней повестки.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая Гватемала получила первую партию вакцины «Спутник V».

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