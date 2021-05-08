Калгари, Канада, , 08:54 — REGNUM Российская женская сборная по керлингу уверенно обыграла команду США в последнем, тринадцатом матче предварительного раунда чемпионата мира (ЧМ) и вышла в полуфинал мирового первенства по данному виду спорта, которое проходит в Калгари. Об этом 8 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Камни» для кёрлинга (сс) Cory Denton

Сборная России в составе Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова, переиграла американскую команду со счетом 7:3.

Отметим, это 11-я победа российской женской сборной на мировом первенстве, занявшей второе место в турнирной таблице предварительного раунда, что гарантировало команде России выход в полуфинал напрямую.