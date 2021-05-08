Нур-Султан, , 08:34 — REGNUM В Казахстане за минувшие сутки выявили 2587 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили 8 мая в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Среди регионов республики по росту заболеваемости лидирует Алма-Ата, где выявлено 646 случаев, в Нур-Султане — 477, Карагандинской области — 246, Алма-Атинской области — 186. Общее число выявленных случаев достигло 340 239.

Отметим, рост заболеваемости COVID-19 в Казахстане наблюдается с начала марта 2021 года. С начала мая в правительстве республики оценили ситуацию как стабильную. Число летальных случаев достигло 3889.

Читайте также: В Казахстане мероприятия в честь Дня Победы перенесли на 2022 год