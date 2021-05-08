Анкара, , 08:54 — REGNUM Министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу на пресс-конференции 7 мая заявил, что стоимость канала Стамбула составляет около 15 миллиардов долларов. Он добавил, что его стоимость снизится, когда начнутся торги. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

«К концу июня мы заложим фундамент нашего первого моста. У нас шесть мостов. Стоимость 6 мостов составит 1,4 миллиарда долларов. 2021 год станет очень оживленным годом для канала Стамбул», — отметил он.

Караисмаилоглу также затронул вопрос закладки камней в рамках строительства логистического порта Ризе Иидере.

«Нам также нужно найти материал, подходящий для моря, чтобы возвести этот порт. Оценка была проведена в 10 разных местах. Был сделан вывод, что наиболее подходящим местом является этот регион. К сожалению, поступала дезинформация. Некоторые утверждения о поисках материалов не соответствуют действительности. Мы также ведём переговоры с местными жителями. Если придётся снести 10 деревьев, мы посадим ещё 100 деревьев на их месте. Некоторые маргинальные группы распространяют дезинформацию, чтобы запутать местных жителей», — подчеркнул он.