Саратов, , 09:01 — REGNUM Саратовский театр оперетты в День Победы организует онлайн-показ военно-патриотического музыкального спектакля Оскара Фельцмана «Пусть гитара играет», посвященного победе в Великой Отечественной войне.

Организаторы мероприятия утверждают, что этот показ не только дань уважения ветеранам, но и возможность еще раз сказать о важности такого эпохального события, как Победа. В спектакле рассказывается история о моряках, о флотской дружбе, чести и любви. Действие происходит не в войну, а гораздо позже и лишь память возвращает героев к военным событиям, которые неожиданным образом проявляются в сегодняшней жизни.

Онлайн-показ организуют на ютуб-канале Саратовского театра оперетты, сообщает пресс-служба регионального минкультуры.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове 8 и 9 мая проходит патриотическая акция «Слава тебе, Победитель!». Для ветеранов и участников Великой Отечественной войны прозвучат любимые песни военных лет. Во дворы, где они проживают, подъедет микроавтобус и зазвучат аудиозаписи с биографиями, боевыми и трудовыми заслугами ветеранов.

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