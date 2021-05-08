Вашингтон, , 08:27 — REGNUM Забастовку с требованием повысить оплату труда планируют провести в мае работники ресторанов сети быстрого питания McDonald's в 15 городах США. Соответствующее заявление опубликовало 7 мая в Twitter объединение Fight for $15.

Сотрудники McDonald's, состоящие в объединении Fight for $15, выступающем за почасовую оплату труда не ниже $15, намерены 19 мая провести забастовку с требованием повысить минимальную почасовую оплату труда до $15.

«Пришло время каждому работнику McDonald's получать как минимум $15 в час», — сказано в заявлении.

Акции запланированы в американских штатах Флорида, Южная Каролина, Северная Каролина, Мичиган, Висконсин, Иллинойс, Миссури, Техас и Калифорния.

Напомним, президент США Джозеф Байден в своём первом обращении в качестве американского лидера к Сенату и Палате представителей Конгресса дал обещание повысить заработную плату до $15 в час на федеральном уровне. Такая инициатива вызвала протест у республиканцев.

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