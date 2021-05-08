Сеул, , 08:30 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 701 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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Согласно опубликованным данным, 672 случая заражения локальные, ещё 29 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 126 745.

Известно, что прошло десять дней после того, как в стране начали выявлять свыше 700 человек в день.

Число жертв пандемии увеличилось на пять человек — до 1865. Уровень смертности составил 1,47%. 7 мая выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 859 человек. Число выздоровевших увеличилось до 116 881.