Владивосток, , 08:24 — REGNUM Во Владивостоке в ночь на 8 мая прошла генеральная репетиция парада войск местного гарнизона, посвящённого 76-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Последний перед парадом 9 мая смотр войск прошёл в центре города на улице Светланской. Руководил генеральной репетицией командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) ВМФ России адмирал Сергей Авакянц.

«В тренировке наземной части парада приняли участие более 1600 человек, в том числе 1200 военнослужащих Тихоокеанского флота, а также курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова, воспитанники Владивостокского филиала Нахимовского Военно-морского училища, представители МВД и МЧС, юнармейцы», — отмечается в сообщении.

Также по мостовой города прошла возглавляемая танком Т-34 механизированная колонна, в состав которой входит 61 единица боевой и специальной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калининграде — самом западном регионе России — 7 мая прошла генеральная репетиция парада Победы.

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